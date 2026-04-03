В Нарыне задержали троих с наркотиками: возбуждено уголовное дело

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД выявили факт незаконного оборота наркотических веществ в Нарынской области.

По данным ведомства, 1 апреля в ходе оперативно-следственных мероприятий установлены трое подозреваемых — 1987, 1974 и 1973 годов рождения. При досмотре их автомобиля обнаружены наркотические вещества, которые изъяты и переданы в следственную службу Нарынского УВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 «Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта» УК КР.

Назначены судебно-химические экспертизы. Следственные мероприятия продолжаются.

В МВД призвали граждан соблюдать законодательство и воздерживаться от совершения наркопреступлений.