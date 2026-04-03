Происшествия

В Нарыне задержали троих с наркотиками: возбуждено уголовное дело

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД выявили факт незаконного оборота наркотических веществ в Нарынской области.

По данным ведомства, 1 апреля в ходе оперативно-следственных мероприятий установлены трое подозреваемых — 1987, 1974 и 1973 годов рождения. При досмотре их автомобиля обнаружены наркотические вещества, которые изъяты и переданы в следственную службу Нарынского УВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 «Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта» УК КР.

Назначены судебно-химические экспертизы. Следственные мероприятия продолжаются.

В МВД призвали граждан соблюдать законодательство и воздерживаться от совершения наркопреступлений.
Материалы по теме
Героиня кинологической службы Тина отправилась на заслуженный отдых
В Бишкеке ликвидировали канал психотропов — изъяты особо крупные партии
В Бишкеке выявлен факт употребления наркотиков в ночном интернет-клубе
В СБНОН КР показали, как уничтожают вещдоки в виде наркотиков и прекурсоров
В Бишкеке усилены меры по противодействию незаконному обороту наркотиков
В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
В Грузии задержали банду наркоторговцев, в которой состоял кыргызстанец
Наркотики и 1,2 тонны самогона нашли в Таласе
Преступность в Кыргызстане с начала 2026 года выросла на 4,3 процента
От «закладок» до тюрьмы: как работает наркотическая сеть в Бишкеке
Популярные новости
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
