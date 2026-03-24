09:45
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Происшествия

Антикино в Бишкеке проверили — выявлен доступ детей к контенту 18+

В Бишкеке усилили контроль за заведениями формата «антикино». По итогам двухдневного рейда выявили нарушения, сообщили в ГУВД столицы.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли 20–21 марта. Основанием стала информация, что в ряде заведений создают условия для бесконтрольного уединения несовершеннолетних и предоставляют доступ к контенту 18+ без проверки возраста.

Сотрудники УУР проверили десятки объектов по всему городу.

По итогам рейда в отношении администраторов и владельцев заведений составлены материалы, проводится дополнительная проверка.

В милиции отметили, что основная цель таких мероприятий — защита детей и подростков от вредной информации и предупреждение правонарушений.

Работу в этом направлении продолжат.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/367158/
просмотров: 207
Версия для печати
Популярные новости
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;день празднования Орозо айта произошло землетрясение В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в&nbsp;Кыргызстане В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Закопал тело на&nbsp;даче: в&nbsp;Чуйской области задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
24 марта, вторник
09:44
Атака на Иран. Более 2 тысяч детей погибли или были ранены с начала операции Атака на Иран. Более 2 тысяч детей погибли или были ран...
09:32
Скандалы и возмущение — ГУВД штрафует за курение в общественных местах
09:30
Антикино в Бишкеке проверили — выявлен доступ детей к контенту 18+
09:25
Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта
09:23
В Кыргызстане создадут госкомпанию «Кыргыз спутник»