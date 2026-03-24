В Бишкеке усилили контроль за заведениями формата «антикино». По итогам двухдневного рейда выявили нарушения, сообщили в ГУВД столицы.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли 20–21 марта. Основанием стала информация, что в ряде заведений создают условия для бесконтрольного уединения несовершеннолетних и предоставляют доступ к контенту 18+ без проверки возраста.

Сотрудники УУР проверили десятки объектов по всему городу.

По итогам рейда в отношении администраторов и владельцев заведений составлены материалы, проводится дополнительная проверка.

В милиции отметили, что основная цель таких мероприятий — защита детей и подростков от вредной информации и предупреждение правонарушений.

Работу в этом направлении продолжат.