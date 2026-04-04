Общество

Героиня кинологической службы Тина отправилась на заслуженный отдых

Служебную собаку по кличке Тина, многие годы проработавшую в кинологическом центре службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел КР, торжественно проводили на заслуженный отдых.

По данным пресс-службы СБНОН, за время службы Тина внесла значительный вклад в обеспечение общественной безопасности, профилактику правонарушений, борьбу с незаконным оборотом наркотиков (гашиш, марихуана, героин, опий) и проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Особенно высокие результаты она продемонстрировала в выявлении и обнаружении наркотических веществ, подтвердив высокий уровень подготовки и исключительное чутье.

Профессионализм, бдительность и преданность Тины заслужили особое признание среди сотрудников кинологической службы.

Она неоднократно участвовала в международных (Германия, Россия) межведомственных соревнованиях, где стабильно занимала призовые места — первое и второе.

В ходе торжественного мероприятия руководство выразило искреннюю благодарность Тине и ее кинологу-инспектору за многолетнюю добросовестную службу. Их вклад был высоко оценен, прозвучали теплые слова признательности.

Тина — собака породы Бельгийская овчарка, ей 8 лет, прослужила более 6 лет. Теперь она будет жить в спокойных условиях, продолжая свою жизнь на заслуженном отдыхе рядом с заботливым хозяином.

В СБНОН подчеркивают, что высоко ценят труд служебных животных и отмечают их важнейшую роль в обеспечении безопасности.

 
