Происшествия

В Оше задержали продавца психотропных веществ — изъяты «Регапен» и «Тропикамид»

В Оше задержали подозреваемого в незаконном обороте психотропных веществ. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана.

По данным ведомства, 26 февраля в ходе оперативно-следственных мероприятий остановили автомобиль марки Daewoo Matiz. За рулем находился гражданин Р.А.Р., 1981 года рождения.

СБНОН
Фото СБНОН
При проверке он добровольно выдал психотропные вещества «Регапен» и «Тропикамид». Кроме того, при осмотре автомобиля обнаружили бутылку с неизвестной жидкостью.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта»).

Назначены судебно-химические экспертизы изъятых веществ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данной преступной деятельности.
