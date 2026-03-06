15:50
Общество

Милиция Бишкека просит депутатов закрыть заведения «Антикино»

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД города Бишкека проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение деятельности заведений «Антикино», функционирующих с нарушением законодательства КР.

В ходе рейда оперативные сотрудники проверили ряд помещений на территории столицы, предоставляющих подобные услуги. Особое внимание было уделено объектам, где создаются условия для уединенного пребывания несовершеннолетних и молодежи, что может способствовать совершению административных правонарушений и иных противоправных действий.

С администраторами и владельцами данных заведений проведены профилактические беседы. Представителям бизнеса разъяснены требования законодательства Кыргызской Республики, регулирующего предпринимательскую деятельность, правила пожарной безопасности, а также нормы, направленные на обеспечение общественного порядка и предупреждение безнадзорности среди несовершеннолетних.

Следует отметить, что ранее сотрудниками УУР ГУВД города Бишкека уже проводились аналогичные рейдовые мероприятия, в ходе которых были выявлены факты создания в подобных заведениях условий для организации притонов и иной противоправной деятельности. В связи с этим ГУВД направило соответствующее обращение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики с предложением рассмотреть вопрос о закрытии подобных заведений, оказывающих негативное влияние на подрастающее поколение.

ГУВД Бишкека напоминает владельцам развлекательных заведений о недопустимости создания условий, которые могут быть использованы в противоправных целях. ГУВД продолжит проведение подобных профилактических мероприятий на постоянной основе.
