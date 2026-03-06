Аудит Счетной палаты. В Минкультуры КР выявили ряд финансовых нарушений

Счетной палатой КР проведен аудит соответствия исполнения бюджета в Министерстве культуры, информации и туризма КР, а также в его подведомственных учреждениях за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

По итогам аудита установлено, что внутренний контроль по обеспечению соблюдения финансовой дисциплины осуществлялся на недостаточном уровне. В результате по ряду направлений выявлены случаи несоответствия требованиям законодательства и установленным процедурам.

В частности, выявлены существенные несоответствия в вопросах оплаты труда, проведения государственных закупок, а также в ведении учета товарно-материальных ценностей.

Кроме того, при осуществлении государственных закупок и заключении контрактов допущены нарушения процедурного характера. В частности, установлены факты осуществления авансовых платежей по договорам в размере свыше 10 процентов, а также проведения закупок без соответствующего мониторинга.

Также в ходе аудита выявлен ряд финансовых и процедурных нарушений, связанных с расходами на оплату труда, использованием средств на служебные командировки, использованием государственного имущества, ведением бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В отдельных случаях отмечено необоснованное завышение стоимости или объемов строительно-монтажных работ.

Результаты аудита были рассмотрены на заседании совета Счетной палаты. По итогам рассмотрения даны соответствующие рекомендации и письменные предписания, направленные на усиление финансовой дисциплины, устранение выявленных нарушений и недостатков, а также на обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.