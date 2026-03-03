18:22
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке задержаны подростки-закладчики с 50 дозами синтетического наркотика

В Бишкеке сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД выявили и задержали двух подростков, которые занимались распространением синтетических наркотиков через систему закладок в Первомайском районе.

После поступления оперативной информации милиция в рамках профилактического мероприятия «Притон» провела отработку района. Правоохранители зафиксировали момент размещения закладки и задержали двух граждан — А.Б. (2006 года рождения) и А.Т. (2007 года рождения).

У них изъяли 50 свертков с синтетическим наркотиком, подготовленных для сбыта. Выяснено, что запрещенные вещества они получали через Telegram-каналы, фасовали и раскладывали по тайникам в городе.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта). Во время следственных мероприятий по месту проживания одного из задержанных милиция изъяла электронные весы, упаковочный материал, скотч, термотрубки, перчатки и маски — все, что использовалось при фасовке.

Подозреваемые водворены в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364364/
просмотров: 602
Версия для печати
Материалы по теме
Подростки используют наркотики. Депутат призвала закрыть заведения «Антикино»
В Бишкеке изъяли более 4 килограммов гашиша и задержали сбытчика
В Оше дрон помог задержать иностранца с килограммом синтетических наркотиков
Где в мире стали меньше употреблять наркотики, а где больше, выяснили эксперты
Канал поставок метамфетамина и транснациональную ОПГ ликвидировали в Кыргызстане
В Мексике после убийства одного из главных наркобаронов начались беспорядки
Более 4 килограммов наркотиков, гранаты и оружие изъяли в городе Ош у членов ОПГ
Новые наркотики под запрет: список пополнят 20 веществ
Бегал год от милиции: подозреваемого в наркоторговле поймали на юге Кыргызстана
В Тюпском районе при обысках изъяли оружие, боеприпасы и 1,7 килограмма конопли
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Атака на&nbsp;Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на&nbsp;сторону народа Атака на Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на сторону народа
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Коррупция в&nbsp;ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
18:22
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за уд...
18:13
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей
18:03
Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
17:54
В мэрии Бишкека сменились заместители начальников районных администраций
17:36
С 4 марта возобновляется авиасообщение с Дубаем