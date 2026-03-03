В Бишкеке задержаны подростки-закладчики с 50 дозами синтетического наркотика

В Бишкеке сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД выявили и задержали двух подростков, которые занимались распространением синтетических наркотиков через систему закладок в Первомайском районе.

После поступления оперативной информации милиция в рамках профилактического мероприятия «Притон» провела отработку района. Правоохранители зафиксировали момент размещения закладки и задержали двух граждан — А.Б. (2006 года рождения) и А.Т. (2007 года рождения).

У них изъяли 50 свертков с синтетическим наркотиком, подготовленных для сбыта. Выяснено, что запрещенные вещества они получали через Telegram-каналы, фасовали и раскладывали по тайникам в городе.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта). Во время следственных мероприятий по месту проживания одного из задержанных милиция изъяла электронные весы, упаковочный материал, скотч, термотрубки, перчатки и маски — все, что использовалось при фасовке.

Подозреваемые водворены в ИВС. Следствие продолжается.