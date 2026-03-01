20:49
Власть

Атака на Иран. Тегеран назвал имя исполняющего обязанности верховного лидера

Тегеран назвал имя исполняющего обязанности верховного лидера. Им стал аятолла Алиреза Арафи.

СМИ
Он родился в 1959 году в Мейбоде. Иранский религиозный и политический деятель, член Совета экспертов Ирана с 2022-го.

В качестве главы иранских семинарий Алиреза Арафи возглавил усилия по «исламизации» университетской и духовной образовательной системы страны. Он также добивался замены стандартных учебников по гуманитарным наукам на версии, которые основаны на идеологии Рухоллы Хомейни.

Являлся председателем Международного университета Аль-Мустафа, который мог вербовать бойцов для элитного подразделения КСИР.

В марте 2022 года избран в Совет экспертов Ирана от остана Тегеран, также вошел в состав Совета стражей Конституции.

Аятолла Али Хаменеи убит утром 28 февраля. Власти страны официально подтвердили эту информацию.

Ранее КСИР заявил о мести Соединенным Штатам и Израилю за убийство верховного лидера и объявил о начале «самой мощной наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана».

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.     
