Атака на Иран. Тегеран назвал имя исполняющего обязанности верховного лидера

Тегеран назвал имя исполняющего обязанности верховного лидера. Им стал аятолла Алиреза Арафи.

Фото СМИ. Тегеран назвал имя исполняющего обязанности верховного лидера. Им стал аятолла Алиреза Арафи

Он родился в 1959 году в Мейбоде. Иранский религиозный и политический деятель, член Совета экспертов Ирана с 2022-го.

В качестве главы иранских семинарий Алиреза Арафи возглавил усилия по «исламизации» университетской и духовной образовательной системы страны. Он также добивался замены стандартных учебников по гуманитарным наукам на версии, которые основаны на идеологии Рухоллы Хомейни.

Являлся председателем Международного университета Аль-Мустафа, который мог вербовать бойцов для элитного подразделения КСИР.

В марте 2022 года избран в Совет экспертов Ирана от остана Тегеран, также вошел в состав Совета стражей Конституции.

Аятолла Али Хаменеи убит утром 28 февраля. Власти страны официально подтвердили эту информацию.

Ранее КСИР заявил о мести Соединенным Штатам и Израилю за убийство верховного лидера и объявил о начале «самой мощной наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана».

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.