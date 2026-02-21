13:07
Происшествия

В селе Кок-Жар забор стройобъекта рухнул на частный дом

В селе Кок-Жар забор стройобъекта рухнул на частный дом. Об этом 24.kg сообщил местный житель.

Он просит застройщиков лишить лицензии.

«Прошу президента Садыра Жапарова как гаранта Конституции остановить этот беспредел! Если строительная компания Central Asia invest не в состоянии безопасно установить даже забор — кто доверил им возведение 12-этажного дома? В селе Кок-Жар на улице Куюкова, 10, произошел шокирующий инцидент. Забор строительной площадки рухнул на частный дом в тот момент, когда внутри спали люди. Это мог быть смертельный случай. На жилой дом обрушились многотонные металлоконструкции и бетонные блоки. Крыша смята. Забор уничтожен. Под завалами могли оказаться взрослые и дети. Рядом играют малыши. Самое страшное — могла быть повреждена газовая труба», — рассказывает местный житель.

Он добавил, что по Генплану на этом месте разрешено строительство домов не выше трех этажей.

«Но вопреки закону возводятся дома в 12-14 этажей, вплотную к частным домам. Людей загнали в зону постоянной опасности. Где контроль? Почему Минстрой закрывает глаза на происходящее?» — задается он вопросом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362998/
просмотров: 374
