Общество

Жалобы на опасную стройку в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов

В Бишкеке стройкомпания, не соблюдавшая правила безопасности, оштрафована на 200 тысяч сомов и получила 10 дней на устранение нарушений. Об этом сообщает Минстрой.

Напомним, жители многоэтажного дома на улице Элебаева, 48 жаловались на опасную стройку. По их словам, здание возводят вплотную к их дому. Со стройки во двор летят мусор и камни.

Бишкекское городское управление Государственного архитектурно-строительного контроля установило, что работы на объекте создавали опасную ситуацию для прилегающей территории, а требования технической и строительной безопасности не соблюдались.

«По итогам проверки в отношении осуществляющей строительство компании ОсОО «Курулуш» составлен акт и наложен штраф в 200 тысяч сомов. Кроме того, организации предоставлено 10 дней для устранения выявленных нарушений. На этот период строительство временно приостановлено. Также вопрос о приостановлении лицензии компании будет рассмотрен на заседании специально созданной комиссии», — говорится в сообщении.
