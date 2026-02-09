В Бишкеке возле школы № 61 возводят 14-этажное здание. Комментарий Минстроя

В связи с распространенным в социальных сетях видеообращением граждан относительно строительства 14-этажного жилого объекта рядом со средней школой № 61 в Бишкеке, Минстрой распространил официальный комментарий.

По его данным, по поручению министра Нурдана Орунтаева строительные работы на указанном объекте приостановлены, а правоустанавливающие документы отозваны.

«В настоящее время соответствующими государственными органами проводятся дополнительные проверки на предмет законности строительства, а также обеспечения безопасности детей», — говорится в сообщении.