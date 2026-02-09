21:38
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке возле школы № 61 возводят 14-этажное здание. Комментарий Минстроя

В связи с распространенным в социальных сетях видеообращением граждан относительно строительства 14-этажного жилого объекта рядом со средней школой № 61 в Бишкеке, Минстрой распространил официальный комментарий.

По его данным, по поручению министра Нурдана Орунтаева строительные работы на указанном объекте приостановлены, а правоустанавливающие документы отозваны.

«В настоящее время соответствующими государственными органами проводятся дополнительные проверки на предмет законности строительства, а также обеспечения безопасности детей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361250/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Жительница Канта пожаловалась на грязь и разрушенный асфальт из-за стройки
В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода
Жалобы на опасную стройку в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники
В Бишкеке жильцы жалуются на опасную стройку. Во двор падают камни и мусор
Бишкекчане жалуются на шум и пыль от стройки
В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Опасная стройка рядом с жилым комплексом: бишкекчане бьют тревогу
Закон о тишине не для них. Бишкекчане жалуются на ночные работы на заводе Ленина
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
21:28
В Бишкеке возле школы № 61 возводят 14-этажное здание. Комментарий Минстроя В Бишкеке возле школы № 61 возводят 14-этажное здание....
21:20
Выявлены нарушения на улицах Каракола: подрядчик устранит их за свой счет
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 февраля: без осадков
20:45
Илон Маск: Первый город на Луне может появиться в течение 10 лет
20:26
В России расширят перечень оснований для увольнения мигрантов