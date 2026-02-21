В селе Кок-Жар забор стройобъекта рухнул на частный дом. Комментарий Минстроя

В Минстрое ответили на сообщение местных жителей о том, что в селе Кок-Жар забор строительного объекта рухнул на частный дом.

По его данным, конструкция упала из-за сильного ветра.

«После поступления информации специалисты департамента государственного архитектурно-строительного контроля выехали на место и приняли необходимые меры. По итогам проверки установлено, что на строительном объекте требования безопасности соблюдались не в полном объеме. В связи с выявленными нарушениями в отношении ОсОО «Жаз Строй», осуществляющего строительные работы, наложен штраф в 200 тысяч сомов. Временное ограждение восстановлено. Подрядной организации выдано обязательное предписание со сроком исполнения один день для полного приведения ограждающей конструкции в надлежащее состояние», – говорится в сообщении.

Минстрой проверяет факт обрушения ограждения и по его результатам примет меры в соответствии с действующим законодательством. В целях обеспечения безопасности граждан строительные объекты находятся на постоянном контроле.