Происшествия

В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники

Фото читателя 24.kg

В Бишкеке строители ОсОО «Курулуш» самовольно проникли на частный участок, открыв ворота, и установили технику. Об этом 24.kg сообщили жители.

По словам владельцев, их не было дома, а когда они вернулись, обнаружили в своем дворе строительную технику, установленную без разрешения и уведомления.

Техника повредила брусчатку и часть стены дома. Жильцы пытались выгнать рабочих, однако, по их словам, те продолжают игнорировать требования и вести строительные работы.

На записи с камеры наблюдения видно, как один из работников компании пробирается во двор частного дома и открывает ворота для других.

Жители уже обращались в Министерство строительства и Департамент государственного архитектурно-строительного контроля, но безрезультатно. Они просят властей вмешаться и защитить их права.

Напомним ранее, жители дома на улице Элебаева, 48 сообщили об опасной стройке. По их словам, ОсОО «Курулуш» возводит объект практически вплотную к жилому дому, не соблюдая необходимую дистанцию и нормы безопасности.
