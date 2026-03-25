На участке Кок-Бел в Кара-Куле выявлен факт незаконного строительства. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, вдоль автодороги Бишкек — Ош ОсОО «Жагалмай» строило точку общественного питания без соответствующих разрешительных документов.

«По результатам проверки компании выдано письменное предписание, а также наложен штраф в 200 тысяч сомов. Строительные работы приостановлены до полного устранения выявленных нарушений. Контроль за устранением нарушений продолжается, и в дальнейшем будут приняты меры в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.