Минстрой выявил в Бишкеке ряд объектов, не зарегистрированных в реестре

Бишкекское горуправление департамента государственного архитектурно-строительного контроля систематически проводит рейды на стройобъектах города.
По данным Минстроя, в результате рейда выявлен ряд объектов, на которых строительные работы ведутся без регистрации в реестре в установленном порядке.
В их числе:
- объект на улице Жукеева-Пудовкина, 4;
- на улице Гвардейской, 13, 13а, 15;
- на улице Горького, 72, 72а, 42;
- на улице Юнусалиева, 10.
«Застройщикам вручены письменные предупреждения, а также выданы обязательные предписания по подготовке градостроительной документации и регистрации объектов в реестре. Напоминаем, что перед началом строительных работ застройщики обязаны получить архитектурно-разрешительные документы и зарегистрировать строящиеся объекты в соответствующем реестре», – говорится в сообщении.