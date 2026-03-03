21:23
Общество

Минстрой выявил в Бишкеке ряд объектов, не зарегистрированных в реестре

Бишкекское горуправление департамента государственного архитектурно-строительного контроля систематически проводит рейды на стройобъектах города.

По данным Минстроя, в результате рейда выявлен ряд объектов, на которых строительные работы ведутся без регистрации в реестре в установленном порядке.

В их числе:

  • объект на улице Жукеева-Пудовкина, 4;
  • на улице Гвардейской, 13, 13а, 15;
  • на улице Горького, 72, 72а, 42;
  • на улице Юнусалиева, 10.

«Застройщикам вручены письменные предупреждения, а также выданы обязательные предписания по подготовке градостроительной документации и регистрации объектов в реестре. Напоминаем, что перед началом строительных работ застройщики обязаны получить архитектурно-разрешительные документы и зарегистрировать строящиеся объекты в соответствующем реестре», – говорится в сообщении.
