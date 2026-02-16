В Узгене школе вернули незаконно приватизированный участок за 5,5 миллиона сомов

Прокуратура Узгенского района выявила факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка, принадлежащего средней школе имени Шарипова в Узгене.
Как установлено в ходе проверки, ранее участок площадью 289,3 квадратных метра находился на балансе образовательного учреждения. После его незаконно оформили в частную собственность.
В надзорном органе отметили, что работа по выявлению и возврату социальных объектов, выведенных из государственной и муниципальной собственности с нарушением законодательства, продолжается.