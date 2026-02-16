18:37
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Происшествия

В Узгене школе вернули незаконно приватизированный участок за 5,5 миллиона сомов

Прокуратура Узгенского района выявила факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка, принадлежащего средней школе имени Шарипова в Узгене.

Как установлено в ходе проверки, ранее участок площадью 289,3 квадратных метра находился на балансе образовательного учреждения. После его незаконно оформили в частную собственность.

Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры
По итогам принятых прокурорских мер земельный участок рыночной стоимостью 5 миллионов 517 тысяч 230 сомов возвращен в муниципальную собственность.

В надзорном органе отметили, что работа по выявлению и возврату социальных объектов, выведенных из государственной и муниципальной собственности с нарушением законодательства, продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362229/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура КР выступила против лишения прокуроров погон и спецзваний
Аламан улак обернулся свалкой: организаторам выписан штраф, идет уборка
В Ошской области водитель направлялся на аламан улак и сорвался в овраг
После аламан улака в Узгене поле оказалось завалено мусором
Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Из Грузии экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве гражданин Кыргызстана
В Нарынской области возвращены участки стоимостью более 80 миллионов сомов
Служба судебных исполнителей взыскала свыше 1 миллиона сомов в пользу ГНС
В Кыргызстане почти 3,5 тысячи чиновников подали декларации с нарушениями
Хиджама для младенца: как вера в «народное лечение» привела к трагедии в Узгене
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
18:17
В регионах Кыргызстана расширят охват дошкольным образованием В регионах Кыргызстана расширят охват дошкольным образо...
18:08
Какие работы проведут в столице в 2026 году, рассказали в МП «Бишкекводоканал»
17:58
Жители Ат-Баши просят придать населенному пункту статус приграничной зоны
17:57
ЦИК вернет залоги кандидатам, но компенсации расходов не будет
17:55
На месте бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» построят современный культурный центр