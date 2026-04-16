Происшествия

В Узгенском районе за два дня найдены повешенными женщина и несовершеннолетняя

В Узгенском районе Ошской области начата проверка по факту смерти несовершеннолетней. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, 14 апреля около 19.15 поступило сообщение о том, что несовершеннолетняя Т.А. была найдена повешенной у себя дома.

Факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации, начата доследственная проверка. В рамках первичных мероприятий проведен осмотр тела, опрошены свидетели.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что ранее, 12 апреля, в этом же районе было обнаружено тело 29-летней женщины 1997 года рождения. Тогда также была начата проверка и назначена экспертиза.

В настоящее время все материалы находятся на стадии доследственной проверки.
