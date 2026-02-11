Обращение о выборах президента. Его авторов задержали по уголовному делу

Задержаны граждане, подозреваемые в организации массовых беспорядков. Среди них — Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев и Бекболот Талгарбеков.

По данным пресс-службы МВД, накануне в интернете и средствах массовой информации распространили новость о том, что «75 граждан направили обращение к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и председателю Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой немедленно инициировать новые президентские выборы в стране, подписанное учеными, бывшими премьер-министрами, экс-депутатами и общественными деятелями».

Некоторые заявления в обращении вызвали бурные дискуссии среди населения и обострили социально-политическую ситуацию в республике, считают в ведомстве.

На основании этого следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье 278 «Массовые беспорядки» УК КР. Задержанные помещены в ИВС.

Напомним, Бекболот Талгарбеков был одним из инициаторов коллективного обращения с призывом безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек — ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что, когда Садыр Жапаров говорил о недопущении раскола, он имел в виду не Камчыбека Ташиева, а таких лиц, как Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев и других.