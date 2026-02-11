23:00
Происшествия

Обращение о выборах президента. Задержаны еще двое

Еще два гражданина задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, задержаны экс-замминистра МВД Курсан Асанов и бывший губернатор Ошской области Аалы Карашев.

Накануне в интернете и средствах массовой информации распространили новость о том, что «75 граждан направили обращение к президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой немедленно инициировать новые президентские выборы в стране, подписанное учеными, бывшими премьер-министрами, экс-депутатами и общественными деятелями».

«Такие действия могли привести к политической напряженности в обществе и общественным разногласиям. Кроме того, они были направлены на подрыв стабильности в стране и нанесение ущерба внутреннему единству. По факту следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее по этому же уголовному делу задержаны Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев и Бекболот Талгарбеков. Последний был одним из инициаторов коллективного обращения с призывом безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек — ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.
Обращение о выборах президента. Задержаны еще двое