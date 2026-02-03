О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ

В Кыргызстане наблюдается резкий рост случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или силовых структур, чтобы завладеть личными данными и деньгами граждан, сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, преступники применяют современные технологии подмены номеров и психологическое давление. Они сообщают о подозрительных операциях по счетам, обещают «возврат средств» или требуют деньги для «защиты от кибератак».
В последнее время мошенники стали активно использовать имена сотрудников и даже высшего руководства ГКНБ КР.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники госкомитета выявили и пресекли деятельность нескольких преступных групп. Злоумышленники совершали звонки как из Кыргызстана, так и из-за рубежа. По этим фактам следственные органы возбудили уголовные дела.
ГКНБ призывает граждан сохранять бдительность и напоминает основные правила безопасности:
-
при получении подозрительного звонка немедленно завершите разговор;
-
не отвечайте на сомнительные письма и сообщения, касающиеся руководства ГКНБ КР;
-
никогда не передавайте персональные данные, ПИН-коды, пароли и номера карт;
-
не переводите деньги по телефонным запросам, кем бы ни представился собеседник.
При столкновении с мошенниками следует незамедлительно обращаться в органы национальной безопасности.