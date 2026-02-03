11:34
Происшествия

О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ

В Кыргызстане наблюдается резкий рост случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или силовых структур, чтобы завладеть личными данными и деньгами граждан, сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, преступники применяют современные технологии подмены номеров и психологическое давление. Они сообщают о подозрительных операциях по счетам, обещают «возврат средств» или требуют деньги для «защиты от кибератак».

Читайте по теме
Группу, поставлявшую телефонным мошенникам аккаунты и SIM-карты, задержали в КР

В последнее время мошенники стали активно использовать имена сотрудников и даже высшего руководства ГКНБ КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники госкомитета выявили и пресекли деятельность нескольких преступных групп. Злоумышленники совершали звонки как из Кыргызстана, так и из-за рубежа. По этим фактам следственные органы возбудили уголовные дела.

ГКНБ призывает граждан сохранять бдительность и напоминает основные правила безопасности:

  • при получении подозрительного звонка немедленно завершите разговор;

  • не отвечайте на сомнительные письма и сообщения, касающиеся руководства ГКНБ КР;

  • никогда не передавайте персональные данные, ПИН-коды, пароли и номера карт;

  • не переводите деньги по телефонным запросам, кем бы ни представился собеседник.

При столкновении с мошенниками следует незамедлительно обращаться в органы национальной безопасности.
