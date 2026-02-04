Участились факты мошенничества через WhatsApp-группы «JDC в Кыргызстане»

Участились случаи мошенничества через WhatsApp-группы под названием «JDC в Кыргызстане». Данная деятельность имеет признаки финансовой пирамиды, заявили в пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Злоумышленники обещают гражданам высокую и гарантированную прибыль без законных оснований. Мошенники добавляют людей в группы и рассылают QR-коды банков для оплаты «уровней участия»:

1 уровень — 6 тысяч 800 сомов;

2 уровень — 33 тысячи сомов;

3 уровень — 45 тысяч сомов.

Оплата этих сумм якобы открывает доступ к заданиям для «приумножения» средств. На деле схема направлена на незаконное завладение деньгами. После внесения средств участников перенаправляют на сайт «JDC168kg» для создания аккаунта и электронного счета. Выплаты обещают каждые 10 дней или 2 недели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Официальный аккаунт (@chuiguvd)

ГУВД призывает граждан:

не переводите деньги незнакомым лицам по QR-кодам и ссылкам из мессенджеров;

проверяйте легальность и регистрацию онлайн-платформ;

при выявлении фактов мошенничества незамедлительно обращайтесь в милицию, сохраняя переписку и чеки.

Ранее об участившихся в Кыргызстане случаях телефонного мошенничества предупредил Госкомитет национальной безопасности.