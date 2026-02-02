11:00
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве

18 ноября 2025 года в ОВД Московского района с заявлением обратился гражданин К.Т., 1989 года рождения, о принятии мер в отношении мужчины по имени А. По словам заявителя, 27 октября данный гражданин, войдя в доверие под предлогом покупки, обманным путем завладел его автомашиной Mercedes-Benz 124 стоимостью 250 тысяч сомов и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 «Мошенничество» УК КР.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали гражданина М.А., 1992 года рождения. В порядке статьи 96 УПК он водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый продал указанный автомобиль третьим лицам. Он изъят и признан вещественным доказательством.

Граждан, пострадавших от действий М.А., просят обратиться в ОВД Московского района либо по телефонам: 0312607727, 0701159654.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360144/
