Происшествия

В Чуйской области иностранец подозревается в присвоении 7 миллионов сомов

В Чуйской области задержан иностранец, подозреваемый в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел региона.

По данным ведомства, 5 января в милицию с заявлением обратился представитель правления ЗАО «Ингосстрах» Ы.Н..

В заявлении сообщалось, что с апреля по декабрь 2025 года отдельные сотрудники индивидуального предпринимателя Д.А.Р., реализуя страховые полисы ОСАГО, присвоили и растратили 7 миллионов 85 тысяч 708 сомов, после чего скрылись.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества» УК КР.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого. Им оказался гражданин иностранного государства А.А., 1985 года рождения. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных соучастников преступления.
