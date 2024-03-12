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Происшествия

В Бишкеке задержан чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев

Задержан директор специализированной школы олимпийского резерва (СДЮШОР), подозреваемый в растрате вверенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в УВД Свердловского района Бишкека поступило обращение директора департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии столицы, в котором указано, что во время приема-передачи имущества в одной из спортивных школ выявлены факты несоответствия количества спортивного инвентаря. Ущерб бюджету государства составил более 1 миллиона сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Во время следствия установлено, что С.К., 1985 года рождения, во время назначения директором СДЮШОР представлял диплом Института управления и бизнеса при КНУ имени Жусупа Баласагына. Однако, по официальным сведениям, диплом на имя С.К. не выдавался и не значится среди архивных документов и приказов по личному составу учебного заведения.

По факту отдельно возбуждено уголовное дело по статье 379 «Подделка документов» УК КР.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

С.К. водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Свердловский райсуд в отношении подозреваемого применил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, что под инициалы С.К. подходит Каныбек Сагынбаев — трехкратный чемпион мира по бильярду.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288748/
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