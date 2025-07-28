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Общество

Настоятель монастыря Шаолинь подозревается в растратах и аморальном образе жизни

Китайский буддийский монастырь Шаолинь, прославленный в гонконгских и американских боевиках как место рождения боевого искусства кунг-фу, объявил, что в отношении его настоятеля Ши Юнсиня начато следствие по обвинению в растрате и аморальном поведении. Об этом пишет Русская служба «Би-Би-Си».

В заявлении, опубликованном в воскресенье в соцсети WeChat, монастырь сообщил, что дело Ши Юнсиня расследуют несколько ведомств, и что он обвиняется в присвоении и растрате средств монастыря и денег, выделенных на некие проекты, а также в том, что вопреки заповедям буддизма сожительствовал со многими женщинами и завел с ними внебрачных детей.

В понедельник с утра новости об аресте Ши стали самой популярной темой в китайской сети Weibo, но слухи об этом поползли еще на выходных. У самого Ши в Weibo 880 тысяч подписчиков, и на его странице ежедневно появлялись обновления в виде буддийских наставлений, но после 24 июля обновления вдруг прекратились.

Шаолинь, монастырь с 1500-летней историей, считается одной из колыбелей боевого искусства кунг-фу (ушу), а также местом рождения дзен-буддизма. Он расположен в горах в центральном Китае, в провинции Хэнань. В Шаолинь каждый год приезжают тысячи новых послушников со всего Китая и из других стран.

Ши Юнсинь был монахом Шаолиня с 1982 года, а главой монастыря стал в 1999 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337756/
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