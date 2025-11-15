Дело на 42,7 миллиона сомов: земля Чуйского университета перешла к семье ректора

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики прокомментировал расследование, проводимое в отношении Чуйского университета имени С.Мамбеткалиева. Уголовное дело возбудили по факту легализации (отмывания) преступных доходов (статья 222 УК КР).

В ходе следствия установили, что предоставленный в 1994 году для строительства образовательного учреждения земельный участок площадью 1,1 гектара (на пересечении улиц Суюмбаева и Осмонкула в Бишкеке) незаконно разделили и распродали.

После кончины основателя университета учебное заведение де-факто возглавила его дочь Чолпон Мамбеткалиева. По данным ГКНБ, ректорат вместо расширения и развития системы образования разделил участок и продал его третьим лицам с изменением целевого назначения.

На двух реализованных участках построили многоквартирные жилые дома.

Оставшуюся часть территории используют не по целевому назначению и сдают в аренду для точек фаст-фуда.

Часть территории университета вывели в частную собственность, где построили дорогостоящий двухэтажный жилой дом, в котором проживает семья ректора.

ГКНБ считает, что использованию государственной собственности в личных корыстных целях способствовало «покровительство и лояльное отношение контролирующих органов», в результате чего семья Мамбеткалиевых превратила образовательное учреждение в предмет личного незаконного обогащения.

Расследование направлено на установление фактов присвоения незаконно выведенного имущества и его возврат в государственную собственность.

Компетентные органы параллельно проверят учебную деятельность Чуйского университета. По документам в нем насчитывается около 800 студентов, а фактически — гораздо меньше. ГКНБ подозревает, что это приводит к выдаче дипломов лицам, не посещающим занятия и квалификационные экзамены.

Министерство науки, высшего образования и инноваций проводит мероприятия по перераспределению студентов в другие колледжи и вузы.

В ГКНБ также отметили, что Чолпон Мамбеткалиева в социальных сетях намеренно публикует высказывания, «вызывающие у граждан чувство жалости, что может быть использовано для формирования нужного общественного мнения».