12:43
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Происшествия

Дело на 42,7 миллиона сомов: земля Чуйского университета перешла к семье ректора

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики прокомментировал расследование, проводимое в отношении Чуйского университета имени С.Мамбеткалиева. Уголовное дело возбудили по факту легализации (отмывания) преступных доходов (статья 222 УК КР).

В ходе следствия установили, что предоставленный в 1994 году для строительства образовательного учреждения земельный участок площадью 1,1 гектара (на пересечении улиц Суюмбаева и Осмонкула в Бишкеке) незаконно разделили и распродали.

После кончины основателя университета учебное заведение де-факто возглавила его дочь Чолпон Мамбеткалиева. По данным ГКНБ, ректорат вместо расширения и развития системы образования разделил участок и продал его третьим лицам с изменением целевого назначения.

На двух реализованных участках построили многоквартирные жилые дома.

Оставшуюся часть территории используют не по целевому назначению и сдают в аренду для точек фаст-фуда.

Часть территории университета вывели в частную собственность, где построили дорогостоящий двухэтажный жилой дом, в котором проживает семья ректора.

ГКНБ считает, что использованию государственной собственности в личных корыстных целях способствовало «покровительство и лояльное отношение контролирующих органов», в результате чего семья Мамбеткалиевых превратила образовательное учреждение в предмет личного незаконного обогащения.

Расследование направлено на установление фактов присвоения незаконно выведенного имущества и его возврат в государственную собственность.

Компетентные органы параллельно проверят учебную деятельность Чуйского университета. По документам в нем насчитывается около 800 студентов, а фактически — гораздо меньше. ГКНБ подозревает, что это приводит к выдаче дипломов лицам, не посещающим занятия и квалификационные экзамены.

Министерство науки, высшего образования и инноваций проводит мероприятия по перераспределению студентов в другие колледжи и вузы.

В ГКНБ также отметили, что Чолпон Мамбеткалиева в социальных сетях намеренно публикует высказывания, «вызывающие у граждан чувство жалости, что может быть использовано для формирования нужного общественного мнения».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351037/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупционный скандал в Украине: глава Минюста отстранен от должности
Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Алмазбек Исманкулов вновь задержан. Он снова обвиняется в коррупции
В Ошской области задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве
Дело мэра Токмака. Начался суд по обвинению Максата Нусувалиева в коррупции
В Китае сразу девять генералов сняли с постов в связи с обвинениями в коррупции
ГКНБ задержал бывшего ректора Евразийского университета
ГКНБ задержал преподавателей Евразийского университета за подделку оценок
Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом
Популярные новости
Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к&nbsp;властям страны Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
Додика этапировали в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; ГКНБ в&nbsp;Турции задержал члена ОПГ Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Скандальный снос домов в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; государству вернули землю Скандальный снос домов в «Кок-Жаре» — государству вернули землю
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
15 ноября, суббота
12:41
Президент утвердил правила назначения заместителей председателя Нацстаткома Президент утвердил правила назначения заместителей пред...
12:20
Telegram за сутки заблокировал более 500 тысяч каналов и групп: это рекорд
12:15
Пожар в многоэтажном доме в Бишкеке ликвидировали
12:14
Серьезную аварию на водоводе в пятом микрорайоне Бишкека устранили
12:01
Дело на 42,7 миллиона сомов: земля Чуйского университета перешла к семье ректора