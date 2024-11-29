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Происшествия

Незаконную продажу имущества на 26 миллионов сомов выявили на базе Минобороны

В ходе проверки Военной прокуратурой Бишкекской базы квартирно-эксплуатационного обеспечения Министерства обороны выявили факт незаконной реализации государственного имущества, а именно спортивного комплекса МАМ-19, оценочной стоимостью свыше 26 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

В ходе следствия задержан и водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона командир базы Ж.Э.Ш.

Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312589/
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