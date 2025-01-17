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Общество

Чиновники присвоили имущество на 6,7 миллиона сомов в бывшем центре «Ганси»

Чиновники присвоили товарно-материальные ценности на 6,7 миллиона сомов бывшего центра транзитных перевозок «Ганси». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, Военная прокуратура и Минобороны проверили Бишкекскую базу квартирно-эксплуатационного обеспечения и установлен факт незаконного присвоения товарно-материальных ценностей на сумму 6 миллионов 700 тысяч 600 сомов в бывшем центре транзитных перевозок «Ганси».

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Проводятся следственные мероприятия по возмещению причиненного ущерба и установления причастных лиц к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317109/
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