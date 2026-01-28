Жителя Ошской области оштрафовали за содержание краснокнижного беркута

Инспекторы экологического надзора выявили факт незаконного содержания беркута в Кара-Кульджинском районе Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Информация о нарушении поступила в Ошское региональное управление Службы эконадзора 27 января. В ходе оперативной проверки, проведенной совместно с группой «Барс-2», инспекторы установили личность гражданина, удерживающего птицу.

Редкая птица, занесенная в Красную книгу Кыргызской Республики, находилась в неволе в частном доме одного из местных жителей. Благодаря совместным усилиям государственных служб и экологов организации NABU, пернатого хищника удалось вернуть в естественную среду обитания.

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. После осмотра беркута выпустили на волю

Специалисты осмотрели беркута и, убедившись, что он здоров, выпустили на волю.