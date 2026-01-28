12:00
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Происшествия

Жителя Ошской области оштрафовали за содержание краснокнижного беркута

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Изъятый краснокнижный беркут

Инспекторы экологического надзора выявили факт незаконного содержания беркута в Кара-Кульджинском районе Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Информация о нарушении поступила в Ошское региональное управление Службы эконадзора 27 января. В ходе оперативной проверки, проведенной совместно с группой «Барс-2», инспекторы установили личность гражданина, удерживающего птицу.

Редкая птица, занесенная в Красную книгу Кыргызской Республики, находилась в неволе в частном доме одного из местных жителей. Благодаря совместным усилиям государственных служб и экологов организации NABU, пернатого хищника удалось вернуть в естественную среду обитания.

Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. После осмотра беркута выпустили на волю
По результатам проверки экологи составили официальный протокол по статье 262-1 Кодекса о правонарушениях. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч сомов.

Специалисты осмотрели беркута и, убедившись, что он здоров, выпустили на волю.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359578/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
В ГПП «Хан-Тенири» зафиксирован рост численности диких животных
Впервые за 10 лет в Кыргызстане нашли среднеазиатскую речную выдру
В Кыргызстане начался подсчет архаров и горных козлов
Кадастровый план вместо красных и зеленых книг. Что изменится для хозяев земли?
На госпортале «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план
Вопрос изменения красных линий в Бишкеке подняли депутаты городского кенеша
Кыргызстанцев осудили в России за незаконную перевозку краснокнижного кречета
В Бурятии судят двух кыргызстанцев, обвиняемых в незаконной перевозке кречета
Фотоловушки зафиксировали редких животных из Красной книги в Ат-Баши
На Ошском рынке прошел рейд для предотвращения незаконной торговли лягушками
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;самовольном захвате чужого участка В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка
Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне Два землетрясения почувствовали кыргызстанцы накануне
Дело о&nbsp;беспорядках. Экс-депутата ЖК&nbsp;Шайлообека Атазова отпустили под подписку Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку
В&nbsp;Бишкеке задержаны три женщины за&nbsp;нарушение общественного порядка В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
11:50
Парламент одобрил соглашение о строительстве школ на кредит Саудовской Аравии Парламент одобрил соглашение о строительстве школ на кр...
11:46
Из Алматы до Эвереста: казахстанец доехал до самой высокой горы на велосипеде
11:45
Европа и Центральная Азия входят в 2026 год с замедлившейся экономикой
11:42
Жителя Ошской области оштрафовали за содержание краснокнижного беркута
11:38
На рынке «Кудайберген» проведен рейд по очистке незаконных рекламных щитов