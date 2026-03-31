Редкий кыргызский тюльпан вышел в финал мирового экологического конкурса в США

Редкий кыргызский тюльпан вышел в финал международного экологического голосования Uproar Conservation Challenge, организованного зоопарком Индианаполиса (США).

Речь идет не просто о «лайках»: это глобальная инициатива по поддержке исчезающих видов растений и животных. В конкурсе участвуют десятки редких видов со всего мира — от животных до растений и даже грибов.

Голосование проходит в формате турнирной сетки: виды «соревнуются» друг с другом, проходя несколько этапов. В финале остаются только четыре участника — среди них и кыргызский тюльпан (Tulipa anadroma), который встречается исключительно на территории Кыргызстана.

Главный стимул — финансирование. Вид-победитель получает грант в размере $10 тысяч, которые направляются на его сохранение и научную работу специалистов. При этом общий фонд поддержки превышает $50 тысяч и помощь получают все участники проекта.

Экологи отмечают, что кыргызский тюльпан находится под угрозой исчезновения из-за сбора цветов, выпаса скота и изменения климата. Победа в голосовании может привлечь внимание международного сообщества и усилить меры по его защите.

Голосование проходит онлайн, участвовать можно ежедневно. Финал продлится до начала апреля, после чего будет объявлен победитель.

Организаторы призывают поддержать кыргызский тюльпан, который фактически представляет страну в глобальной экологической повестке.