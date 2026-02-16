13:55
В районе Озерного найден мертвый орлан-белохвост. Экологи бьют тревогу

Сегодня утром в районе Озерного возле пруда обнаружен мертвый орлан-белохвост — редкая хищная птица, занесенная в Красную книгу. Об этом сообщила орнитолог Гулбара Оморова.

По ее словам, птицу заметил бердвотчер Азамат, который оперативно передал информацию в группу «АСБК Орнитология». Особую тревогу вызывает то, что накануне наблюдатели находились на этом же месте и видели живых орланов. В настоящее время в этом районе под наблюдением находится пара орланов-белохвостов, приступивших к насиживанию.

«Причина гибели не установлена. Необходимо срочно провести экспертизу или вскрытие, чтобы выяснить, от чего погибла птица — поражение током, отравление или иные факторы. Без официального заключения такие случаи просто растворяются», — отмечает Оморова.

По информации активистов, егерь на место происшествия не прибыл, акт осмотра составлен не был.

Экологи напоминают, что орлан-белохвост — охраняемый вид и каждый случай гибели требует обязательной фиксации и расследования. Недавно в одном из реабилитационных центров была проведена операция раненому орлану, которого удалось спасти.

Гулбара Оморова призывает соответствующие службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора отреагировать и провести проверку по факту гибели краснокнижной птицы.
