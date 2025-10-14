Вопрос изменения красных линий в Бишкеке подняли депутаты городского кенеша

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты подняли вопрос изменения красных линий в столице.

По словам депутата Аскара Алмаз уулу, распоряжением БГК от 27 марта 2025 года у мэрии запрашивали информацию по красным линиям по проспекту Чингиза Айтматова, жилмассивам «Ак-Босого», «Мурас-Ордо», селу Пригородному, парку имени Ататюрка, школе № 58 и другим объектам — всего 11 подпунктов.

«Сегодня уже октябрь, но информацию нам до сих пор на руки не предоставили. Не исполняются даже распоряжения сессии, я уже не говорю о протокольных поручениях депутатов либо фракций», — сказал он.

Вице-мэр Азамат Кадыров ответил, что изначально официальный ответ направлен 16 июня, а дополнительный — 5 июля 2025 года. «По проспекту Чингиза Айтматова, к примеру, красные линии нанесены на основании Генерального плана Фрунзе 1977 года и ПДП 1981-го. Эти красные линии до сих пор сохраняются, ни одна не изменилась», — сказал он.

Читайте по теме Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей

Депутат Куванычбек Конгантиев спросил у чиновника, какова процедура изменения красных линий.

«Процедура изменения красных линий не рассматривается. На сегодня единственный орган в Бишкеке — это Градсовет, который рассматривает красные линии, но на сегодня ни одна линия не передвигается. А процедурно «Бишкекглавархитектура» разрабатывает схему, проект застройки, и на его основании рассматривается изменение красной линии», — пояснил Азамат Кадыров.

Куванычбек Конгантиев добавил, что нынешние красные линии устаревшие. «Они давно нанесены. К примеру, Академия физкультуры и спорта на две части делится красной линией, как и бассейн «Дельфин». Когда будет комплексно рассматриваться изменение красных линий?» — спросил он.

Вице-мэр добавил, что сегодня разрабатываются новые Генплан Бишкека и схема дорожного развития, в которых «будет все предусмотрено».