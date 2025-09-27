Кыргызстанцев осудили в России за незаконную перевозку краснокнижного кречета

Иволгинский районный суд Бурятии вынес приговор двум гражданам Кыргызстана, которые обвиняются в незаконной перевозке особо ценных животных.

Фото пресс-службы прокуратуры Бурятии

По версии следствия, подсудимые по предварительному сговору перевозили птицу кречет, занесенную в Красную книгу России, но были остановлены сотрудниками погрануправления Управления ФСБ по Республике Бурятия. Решением суда иностранным гражданам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,3 и 2,6 года соответственно с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что кыргызстанцы были задержаны в октябре 2024 года. За вознаграждение 100 тысяч рублей они планировали доставить пойманную браконьерами птицу из Забайкалья в Красноярск. Кречета после изъятия вернули в естественную среду обитания.