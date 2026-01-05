В ГПП «Хан-Тенири» зафиксирован рост численности диких животных

По итогам мониторинга, проведенного с использованием фотоловушек и фототехники, на территории государственного природного парка «Хан-Тенири» зафиксирован устойчивый рост численности диких животных, в том числе редких и находящихся под охраной видов. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, особое внимание привлекает увеличение популяции бурого медведя, занесенного в Красную книгу Кыргызской Республики. Обитающего в данном регионе, его также называют тянь-шаньским белкоготным, что подчеркивает уникальность и высокую природоохранную ценность.

ГПП «Хан-Тенири» в целях сохранения природных комплексов и биоразнообразия разделен на функциональные зоны. Они включают заповедную, туристско-рекреационную зону, территорию экологической стабилизации, а также зону ограниченной хозяйственной деятельности.

Природный парк состоит из нескольких участков, в том числе «Адыр-Төр», «Сары-Жаз», «Эңилчек» и «Кайынды». На каждом из них организованы обходы, обеспечивающие постоянный контроль за состоянием природной среды и соблюдением режима охраны.

В Минприроды отмечают, что положительная динамика численности диких животных является результатом планомерной работы по охране природных территорий, усиления природоохранных мер и применения современных методов мониторинга.