Общество

Кадастровый план вместо красных и зеленых книг. Что изменится для хозяев земли?

С принятием новой редакции Земельного кодекса в Кыргызской Республике меняется система оформления прав на участки. Теперь вместо привычных красных и зеленых книг владельцам земли будут выдавать единый кадастровый план, заявил на пресс-конференции заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (Госрегистр) Жакшылык Токтосунов.

Он пояснил, что главная цель нововведения — унификация документов, устранение дублирования и сокращение коррупционных рисков и возможности подделок.

Когда надо менять документ?

Представитель Госрегистра отметил, что старые красные и зеленые книги остаются в силе до момента отчуждения участка. Собственникам не стоит беспокоиться и заранее что-либо менять.

«Красные и зеленые книги остаются действительными, но при оформлении сделок их должны заменить. Новый собственник должен будет оформлять кадастровый план», — рассказал он.

Кадастровый план выдают на платной основе, и его стоимость составит примерно 1 тысячу 400 сомов. 

Цифровой формат и защита от подделок

Если ранее госакты оформляли только в бумажном виде, то теперь внедряется цифровой формат кадастрового плана. Он будет отображаться в системе «Тундук» через портал электронных услуг.

Любой гражданин сможет проверить подлинность документа онлайн, что значительно упростит проверку при покупке недвижимости. Необходимо ввести код ЕНИ, который можно посмотреть на сайте darek.kg.

В новый кадастровый план внедрят QR-код, по которому также можно проверить его подлинность.

Что включает кадастровый план?

Он получает статус правоустанавливающего документа и выполняет функцию паспорта объекта недвижимости. План будет содержать всю ключевую информацию о нем:

  • номер и категорию земельного участка;

  • целевое назначение, площадь и местоположение;

  • карту и координаты участка;

  • сведения о правах и ограничениях;

  • данные о собственнике и ранее совершенных сделках.

Отмечается, что наличие судебных споров является основанием для отказа в выдаче кадастрового плана. Срок создания нового плана, если границы участка сформированы, составит один рабочий день.
