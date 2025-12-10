Фото из интернета. В Кыргызстане начался подсчет архаров и горных козлов

В стране стартовал масштабный мониторинг популяции архара и горного козла. Об этом сообщили в Минприроды.

Работы начались в Иссык-Кульской области и охватывают территории Узенгу-Кууш, Ак-Шыйрак и Ыстык. В мониторинге участвуют специалисты госорганов, а также приглашенные зарубежные эксперты.

По данным первого дня, в природном парке «Сары-Чат Ээр-Таш» было зафиксировано от 450 до 500 архаров. На территории Государственного охотничьего хозяйства при аппарате президента численность составила около 900 особей.

Подсчет продолжится до 16 декабря.