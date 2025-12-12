16:57
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Общество

Впервые за 10 лет в Кыргызстане нашли среднеазиатскую речную выдру

Фото из интернета. Среднеазиатская выдра, иллюстративное фото

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана сообщило о первом за 10 лет подтвержденном случае обнаружения среднеазиатской речной выдры на территории республики. Редкий вид зафиксировали в государственном природном парке «Хан-Тенири».

Как отметили в ведомстве, сотрудники парка Кочорбай Солтонбеков и Азамат Бейшекеев зафиксировали на видео взрослую особь выдры на реке Турук, которая протекает вдоль границы с Казахстаном.

Ранее, с 2023 по 2025 годы, исследования на ключевых реках республики (Кызыл-Суу, Чаткал, Тюп, Кокомерен и Чу) не выявили следов обитания выдры. Это вызывало серьезные опасения по поводу возможного ее исчезновения в Кыргызстане.

Новое видеосвидетельство подтвердило предположение, что заходы выдры возможны с территории Казахстана. Министерство подчеркнуло необходимость дальнейших исследований русла реки Турук. Цель — определить, является ли встреченная особь единичным мигрантом или в регионе сохранилась резидентная группировка этого редкого вида.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354426/
просмотров: 423
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начался подсчет архаров и горных козлов
Кадастровый план вместо красных и зеленых книг. Что изменится для хозяев земли?
Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
На госпортале «Түндүк» стал доступным электронный кадастровый план
Старые шины в детские площадки: в Токмоке начнут масштабную экопереработку
В Бишкеке к концу года высадят более 15 тысяч новых деревьев
Кредитную программу «Экотранспорт» запустили в Кыргызстане
Ущерб природе Кыргызстана: почти 103 миллиона сомов за девять месяцев 2025 года
Экотехнадзор оштрафовал «Кыргызкомур» в Кара-Кече на 139 тысяч сомов
В Бишкеке компания загрязняла экологию. Ее оштрафовали на 103 тысячи сомов
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Бизнес
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
12 декабря, пятница
16:55
Как школьников в Кыргызстане готовят к карьере в IT Как школьников в Кыргызстане готовят к карьере в IT
16:52
У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию
16:38
Комуз вместо гитары: Камчыбек Ташиев дал совет пограничникам
16:24
Ош и Андижан подписали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества
16:22
Впервые за 10 лет в Кыргызстане нашли среднеазиатскую речную выдру