Впервые за 10 лет в Кыргызстане нашли среднеазиатскую речную выдру

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана сообщило о первом за 10 лет подтвержденном случае обнаружения среднеазиатской речной выдры на территории республики. Редкий вид зафиксировали в государственном природном парке «Хан-Тенири».

Как отметили в ведомстве, сотрудники парка Кочорбай Солтонбеков и Азамат Бейшекеев зафиксировали на видео взрослую особь выдры на реке Турук, которая протекает вдоль границы с Казахстаном.

Ранее, с 2023 по 2025 годы, исследования на ключевых реках республики (Кызыл-Суу, Чаткал, Тюп, Кокомерен и Чу) не выявили следов обитания выдры. Это вызывало серьезные опасения по поводу возможного ее исчезновения в Кыргызстане.