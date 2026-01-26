17:12
Происшествия

В Ошской области выявлены факты незаконной продажи ГСМ

В Ошской области прошли рейды, направленные на выявление фактов незаконной реализации и оборота горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила Налоговая служба.

В ходе проверок обнаружены точки нелегальной продажи ГСМ с использованием пяти передвижных автоцистерн, осуществлявших мобильную розничную торговлю в неустановленных местах без соответствующих разрешительных документов.

По выявленным фактам на владельцев автоцистерн наложены административные штрафы. Транспортные средства направлены на штрафстоянку, а незаконно реализуемые ГСМ изъяты. Все материалы переданы в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.

В ведомстве отметили, что рейдовые мероприятия по выявлению незаконной реализации и оборота ГСМ будут продолжены.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики розничная реализация нефтепродуктов допускается исключительно на автозаправочных, автомобильных газозаправочных и газонаполнительных компрессорных станциях при обязательном наличии контрольно-кассовых машин, специализированного заправочного оборудования (топливораздаточных колонок) и автоматизированных систем учета.
