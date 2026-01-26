14:03
Происшествия

В Чуйской области задержана подозреваемая в самовольном захвате чужого участка

16 января 2026 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился житель села Кожомкул Б.Д., 1986 года рождения, с сообщением о незаконных действиях неизвестных лиц. Они самовольно завладели его земельным участком сельхозназначения, расположенным в Сокулукском районе (ранее — село Военно-Антоновка, ныне Кожомкул), в контуре № 295 общей площадью 3 гектара, и провели строительные работы с нарушением целевого назначения земли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 212 (Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения) УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных мероприятий установлено, что, согласно информации Сокулукского районного филиала Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, указанный участок не подпадает под земельную амнистию. Целевое назначение участка — земли сельскохозяйственного назначения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено лицо, причастное к совершению данного преступления — гражданка Д.Г., 1961 года рождения. Подозреваемая задержана в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики и водворена в изолятор временного содержания.

В ОВД Сокулукского района с аналогичными заявлениями обратились еще 15 граждан. Материалы зарегистрированы и проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Граждане, пострадавшие от действий указанного лица, могут обратиться в ОВД Сокулукского района либо позвонить по телефонам: 0997777993, 0705818182.
