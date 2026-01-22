13:22
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств в особо крупном размере

Оперативники ГУВД Бишкека задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии мошенничеств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичной милиции.

По ее данным, 15 января в УВД Свердловского района обратился представитель одного из ОсОО. В заявлении указано, что 9 января подозреваемый, войдя в доверие представителей компании, под предлогом доставки автомобилей по маршруту Хоргос — Москва — Белгород завладел денежными средствами в размере $4 тысячи.

Следствием установлено, что мужчина умышленно нарушил согласованный маршрут, въехал на территорию Кыргызстана через пограничный пост Дунларова и распорядился четырьмя машинами по своему усмотрению. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин 1988 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД столицы, а решением Свердловского районного суда заключен под стражу с содержанием в СИЗО № 1 на период следствия.

Отмечается, что четыре автомобиля, которые подозреваемый не успел реализовать, обнаружены и изъяты, они помещены на специализированную штрафстоянку. Также установлена его причастность к другим аналогичным эпизодам.

Следственные мероприятия продолжаются. В ГУВД Бишкека просят граждан, пострадавших от действий задержанного либо располагающих информацией, сообщить по телефонам: 0703351565, 0505919149 или по короткому номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358873/
