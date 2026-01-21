Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению, сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что для 45-летнего Тэцуя Ямагами, признавшегося в убийстве политика с помощью самодельного оружия, пожизненное заключение запрашивала прокуратура. Адвокаты обвиняемого настаивали на двадцатилетнем сроке для подзащитного.

9 июля 2022 года Синдзо Абэ выступал с речью в поддержку своей Либерально-демократической партии накануне выборов в верхнюю палату парламента. Вскоре после начала выступления у него за спиной, по словам очевидцев, раздались два выстрела. Политик упал, держась за грудь.