В Бишкеке нашли мужчину, оставившего мусор возле многоэтажки. Его оштрафовали

Муниципальная инспекция столицы установила личность мужчины, выбросившего мусор в неположенном месте у ворот одного из многоэтажных домов. Нарушитель выявлен при содействии сотрудников милиции.

Как сообщили в ведомстве, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 115 Кодекса о правонарушениях. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.

На видеокадрах, опубликованных инспекцией, видно, как мужчина оставляет пакет с мусором у ворот дома и уходит.

Муниципальная инспекция призывает жителей и гостей столицы соблюдать правила благоустройства и бережно относиться к окружающей среде.