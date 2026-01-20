17:33
Происшествия

Самосуд на трассе в Индии: ДТП после попытки «защитить» коров

В социальных сетях стремительно распространяется видео из Индии, где запечатлено так называемое явление «коровьего вигилантизма» — самосуд, связанный с защитой коров, считающихся священными в индуизме.

Речь идет о действиях радикально настроенных активистов, которые дежурят на дорогах и пытаются остановить или спровоцировать аварии с грузовиками, подозревая, что те могут перевозить коров, в том числе якобы для убоя. В ряде случаев такие попытки заканчиваются тем, что транспортные средства опрокидываются.

По данным индийских СМИ, подобные акции нередко сопровождаются насилием.

Сообщается, что только в январе 2026 года в результате нападений, связанных с «коровьим вигилантизмом», могли погибнуть не менее 85 человек.

В большинстве случаев жертвами становились водители грузовиков и представители религиозных меньшинств.

Правозащитные организации неоднократно заявляли, что подобные действия выходят за рамки закона и носят характер линчевания, а также призывали власти принять более жесткие меры для пресечения самосуда.
