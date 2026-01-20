11:32
Происшествия

Нарушения техники безопасности на стройке выявили в Ошской области

В Кара-Суйском районе Кыргызстана на стройке 12-этажного жилого дома выявили нарушения требований технической и строительной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

По ее данным, подрядная организация Business House KG получила письменное предписание с указанием выявленных нарушений и установленными сроками для их устранения.

В министерстве отметили, что, кроме данного объекта, они продолжают мониторинг качества строительства социальных объектов в отдаленных районах Ошской области.
