Скандал в городе Ош: архитекторов арестовали за поддельные проекты новостроек

В Оше выявили серьезные нарушения в сфере градостроительства — сотрудников городского отдела архитектуры задержали в рамках расследования незаконных действий при согласовании проектов жилищных комплексов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным следствия, отдельные строительные компании указывали недостоверные сведения о наличии парковочных мест в проектной документации. На основе ложных данных проекты утверждали, но в реальности дома строили без обязательных автостоянок. В отдельных случаях вместо обязательной инфраструктуры появлялись коммерческие помещения.

Спецслужба установила, что сотрудники архитектуры заранее договаривались со строительными компаниями и систематически допускали нарушения градостроительных норм. Это привело к росту транспортных проблем в Оше, затяжке сроков строительства и массовому недовольству дольщиков, рассчитывавших получить жилье с полноценной инфраструктурой.

В рамках уголовного дела задержаны первый заместитель главного архитектора города и архитектор, которые помещены в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и возможные участники схемы.