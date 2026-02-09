Выявлены нарушения на улицах Каракола: подрядчик устранит их за свой счет

Выявленные недостатки на улице Удилова в Караколе будут полностью устранены за счет подрядной организации. Об этом сообщила пресс-служба «Кыргызавтожол-Тундук».

По ее данным, строительные работы на улицах Торгоева, Ахунбаева, Удилова и Масалиева пока не завершены, в связи с чем объект не принят Министерством транспорта и коммуникаций. Для дополнительной проверки на месте была создана специальная комиссия.

По итогам обследования установлено, что все выявленные недостатки подрядная компания обязуется устранить за свой счет.

Отмечается, что асфальтирование предусмотрено на участке общей протяженностью 6,6 километра. Строительные работы ведет ОсОО «СМУтт», победившее в тендере. Подрядчик предоставил гарантии на три года.

В ведомстве подчеркнули, что объект будет принят только после полного завершения строительства и устранения всех выявленных недостатков.

Напомним, дорожные работы на ряде улиц Каракола финансируются за счет государственных капитальных вложений и реализуются по линии Министерства транспорта и коммуникаций.