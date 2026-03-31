Общество

В Бишкеке за нарушение техники безопасности приостановлена работа стройкомпании

По данным Минстроя, на отдельных участках 15-этажного жилого дома на улице Садырбаева, 174-176 отсутствуют защитные конструкции, что создает угрозу для граждан.

«По результатам проверки в отношении ОсОО «Алип Строй» наложен штраф в 200 тысяч сомов. Строительные работы приостановлены до полного устранения выявленных нарушений. Уважаемые граждане! В случае выявления нарушений на строительных объектах просим направлять фото- и видеоматериалы на WhatsApp-номер департамента: 0221328256», — говорится в сообщении.
