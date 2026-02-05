09:36
Стройкомпанию в Бишкеке накажут за нарушения техники безопасности

Инспекторы Бишкекского управления Минстроя выявили грубые нарушения на строительной площадке жилого комплекса «Сирень» по адресу: улица Жайыла Баатыра, 50а. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проверки специалисты установили следующие нарушения:

  • застройщик разместил бетонный насос на пешеходном тротуаре, отклонившись от генерального плана;

  • вокруг работающей техники отсутствовали зона безопасности и временные ограждения;

  • на объекте отсутствовали ответственные лица, обязанные обеспечивать безопасность пешеходов;

  • в момент приема бетона представители инженерно-технической службы отсутствовали на месте работ.

По итогам проверки инспекторы вынесли письменное предупреждение в адрес ОсОО «Роял Констракшн», занимающегося строительными работами, и задействованного субъекта. Ведомство принимает соответствующие меры по выявленным нарушениям. 
