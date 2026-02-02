Выявленные недостатки на участке автодороги Нарын — Оруктам будут устранены за счет подрядной компании. Об этом сообщает прес-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Речь идет об отрезке с 20-го по 23-й километр трассы. Как уточнили в ведомстве, объект до настоящего времени не принят министерством из-за выявленных нарушений в ходе строительных работ.

31 января 2026 года была создана специальная комиссия, которая проводит на месте дополнительные проверочные мероприятия. По их итогам все зафиксированные недостатки подрядчик обязан устранить за свой счет.

Отметим, что в Нарынской области планировалось асфальтирование четырехкилометрового участка автодороги Нарын — Оруктам. Работы были переданы подрядной компании «Бей Базар» на основании договора с дорожно-эксплуатационным предприятием № 24 государственного предприятия «Кыргызавтожол—Север».