В Кызыл-Кие на стройке семиэтажного дома выявили грубые нарушения

Грубые нарушения технической безопасности на строительстве семиэтажного жилого дома по улице Ленина в Кызыл-Кие выявили сотрудники Баткенского регионального управления госархстройконтроля. Об этом сообщило Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проверки на ООО «Золотой Квадрат», выполняющее работы на объекте, составили акт в соответствии с Кодексом о правонарушениях и оштрафовали на 200 тысяч сомов. Компании вынесли официальное предупреждение о необходимости немедленного устранения нарушений.

Инспекционные мероприятия на объекте продолжаются.

Министерство призвало всех участников строительного сектора строго соблюдать нормы, стандарты и требования законодательства, подчеркнув, что контроль в данной сфере будут усиливать.